Nach pandemiebedingter Pause findetsie in diesem Jahr erstmals wieder statt: die Konzertreihe „Pfälzische Chortage für geistliche Musik in St. Jakobus Schifferstadt“. Jahreskarten sind dafür zu erstehen.

Die Veranstaltungsreihe der Pfarrei Heilige Edith Stein umfasst fünf Termine im Jahr 2023. Sie beginnt am Sonntag, 5. Februar, um 18 Uhr mit „Gregorianik und Orgel“, mit der Schola Cantorum Schifferstadt und dem Dekanatskantor Bernd Greiner aus Bellheim. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für den Erhalt der Vleugelsorgel wird gebeten.

Aufs Fahrrad steigen heißt es für die Teilnehmer einer musikalischen Radtour am Sonntag, 7. Mai, unter dem Titel „Orgel und Bike: drei Kirchen – drei Orte – drei Organisten“ (Benefizkonzert für die Vleugelsorgel). Die Route führt von St. Joseph in Ludwigshafen-Rheingönheim (Klais-Orgel) über St. Bonifatius Limburgerhof (Herpfer-Orgel) nach St. Jakobus in Schifferstadt mit der Vleugelsorgel. Die Tour startet laut Veranstalter um 15 Uhr und endet um 18 Uhr, ab 18.30 Uhr Umtrunk und Snacks im Pfarrzentrum St. Jakobus.

Alles für die Orgel

Ein „OrgelPlus-Konzert“2 mit Joachim Busemann/Horn und Orgel ist für Sonntag, 24. September, 18 Uhr, in St. Jakobus geplant. Wiederum ein Benefizkonzert für die Vleugelsorgel in Schifferstadt ist das am Sonntag, 5 November, 18 Uhr, stattfindende „Konzert für Familien“ mit der Jungen Kantorei Schifferstadt und Gastchören.

Die Konzertreihe 2023 endet mit dem Adventskonzert für Solisten, Chor und Orchester am Sonntag, 3. Dezember, 18 Uhr. Kernstück ist laut Veranstalter das „Magnificat“ von Carl Phillipp Emmanuel Bach.

Jahreskarten für die Konzertreihe für 20 Euro (ermäßigt 17 Euro) enthalten die Eintritte für die Konzerte am 24. September und 3. Dezember. Die anderen Konzerte sind Benefizkonzerte zugunsten des Erhalts der Vleugelsorgel in der Pfarrkirche St. Jakobus. Die Jahreskarten können telefonisch bei Cäcilie Strubel unter 06235 2211 bestellt und abgeholt werden.