Sinkende Mitgliederzahl, keine Einnahmen: Die Bilanz des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Harthausen fällt nach der Corona-Zwangspause gemischt aus. Auf eines ist man aber stolz.

38 der aktuell 131 Mitglieder der Ortsgruppe (OG) waren am Samstag zur ersten Präsenz-Mitgliederversammlung seit der Pandemie in die PWV-Hütte „Wasserhaus“ gekommen. Zehn Mitglieder sind in der Zeit verstorben, 20 Austritte sind insgesamt verzeichnen, berichtete Vorsitzender Armin Lochbaum. Das Vorstandsteam des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Harthausen hat sich leicht verändert: Als Schriftführerin folgt Christa Zimmermann auf Hermann Schuster, der nicht mehr antrat.

Dass die OG 15 Monate lang keine Veranstaltungen und keine Wanderungen anbieten konnte, hatte auch finanzielle Auswirkungen. „So lange hatten wir gar keine Einnahmen. Gleichzeitig waren große Investitionen am Wasserhaus nötig“, machte Lochbaum vor der Versammlung deutlich. Rund 10.000 Euro hat der PWV nach eigenen Angaben während der Corona-Pause für Umbauten und Sanierung ausgegeben. „Dennoch ist unsere Kasse im Plus, weil wir gut gewirtschaftet haben. Darauf sind wir stolz“, betonte der Vorsitzende. Er hoffe, dass die geplanten Wanderungen und Veranstaltungen im laufenden Jahr wie vorgesehen angeboten werden können.

Neuwahlen



Vorsitzender und Wegewart: Armin Lochbaum, Stellvertreter: Harald Mayer (bisher kommissarisch), Kassenwartin: Monika Lochbaum, Wanderwarte: Monika und Edmund Keiz, Kassenprüfer: Hans Holzinger und Silvia Würtz.