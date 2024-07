Der Pfälzerwald-Verein Limburgerhof holt seine Ende Mai ausgefallene Wanderung nach. Am Sonntag, 4. August, findet die 6. Planwanderung Lolosruhe – Totenkopfhütte – Breitenstein statt. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Bahnhof Limburgerhof. Der Fahrpreis kostet sechs Euro pro Person, hinzu kommt ein 1-Euro-Wandergroschen. Zunächst geht es mit der S-Bahn nach Neustadt und von dort weiter nach Edenkoben. Der Bus soll um 10 Uhr die Haltestelle Lolosruhe erreichen. Von hier führt die Wanderung zunächst zur Totenkopfhütte, Dauer etwa eine Stunde. Nach einer Kurzrast dort geht es weiter auf einem breiten Höhenweg um den Studerbildkopf und dann langsam abwärts nach Breitenstein. Dies wiederum soll etwa zweieinhalb Stunden dauern. Die Wanderstrecke ist insgesamt 13 Kilometer lang. Zum Abschluss ist eine Einkehr im Forsthaus „Breitenstein“ geplant. Die Rückfahrt ist für 17.40 Uhr ab Breitenstein geplant. Anmeldung bis Donnerstag, 1. August, 17 Uhr, bei Bäckerei Biewer, Speyerer Straße, Limburgerhof. Gäste sind willkommen. Der nächste Stammtisch des Vereins findet am Freitag, 2. August, um 18 Uhr im Restaurant „Burgunderstuben“ in Limburgerhof statt. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bei Beate Mende nötig: Telefon 06236 465934. Weitere Informationen: www.pwv-limburgerhof.de.