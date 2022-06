Nachdem das Partnerschaftstreffen schon zweimal verschoben werden musste, sind über Pfingsten 47 Römerberger ins französische Mainvilliers gereist. Die Pfälzer und ihr Bürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) wurden von der Bürgermeisterin von Mainvilliers, Michèle Bonthoux, herzlich empfangen. Am Sonntag wurde eine französisch-deutsche Messe mit Messdienern und Musikgruppen aus beiden Gemeinden gefeiert. Nicht nur die beiden Partnerschaftsvereinsvorsitzenden Josiane Châtel und Katrin Hammes betonten die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft in Zeiten eines fragilen Europas. Ein Wiedersehen wird es in zwei Jahren beim 50-jährigen Jubiläum in Römerberg geben.

Termin



Für die Jugendfreizeit vom 23. bis 31. Juli in Römerberg und Hamburg sucht der Partnerschaftsverein noch wenige Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren. Von französischer Seite gab es laut Hammes bereits genügend Anmeldungen.