Die Band Horsch mol hi hat mit ihrem Musikvideo zum Lied „Du bischd moin Held“ die Publikumsabstimmung des Bürgermedienpreises gewonnen. Die pfälzische Band war zuvor zur Preisverleihung am Samstag eingeladen worden. Das Abstimmungsergebnis fiel eindeutig aus.

Der Tag des Offenen Kanals (OK), der am Samstag in Neuwied begangen wurde, hatte den Rahmen gestellt, die besten Sendebeiträge sowie ehrenamtliches Engagement der 17 verschiedenen OKs in Rheinland-Pfalz zu würdigen. Der sogenannte Bürgermedienpreis, den die OKs zusammen mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz vergeben, stand dieses Jahr unter dem Motto „Zeigt, was vor Ort passiert!“. Das Musikvideo von Horsch mol hi, das die Band zusammen mit dem OK Weinstraße Studio Haßloch in Bobenheim-Roxheim gedreht hatte, war für die Kategorie Publikumspreis nominiert. Entsprechend konnten Zuschauer bis Ende April darüber abstimmen, welcher Beitrag das Rennen machen soll. Bedingung für den auf 500 Euro dotierten Preis war, dass der Beitrag im Jahr 2022 oder spätestens bis zum 5. Februar 2023 im OK-Programm erstmals ausgestrahlt wurde.

Von 1931 abgegebenen Stimmen entfielen bei dem Voting 735 auf das Musikvideo „Du bischd moin Held“ der Pfälzer. In dem Song und dem dazu passenden Video werden Einsatzkräfte von der Feuerwehr, der Polizei oder dem Rettungsdienst als Helden gefeiert. „Überglücklich“ sei er gewesen, als er und sein Team den Preis auf der Bühne überreicht bekommen hatten, kommentierte der Sänger der Band, Stephan Scholz, am Tag danach den Sieg.