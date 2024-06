Fast 140 Einwohner von Kleinniedesheim haben eine Petition unterzeichnet, in der sie den Erhalt einer Grünfläche fordern, die für den Bau von Parkplätzen vorgesehen ist.

Die Unterschriftenliste wurde am Mittwoch in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim abgegeben und wird laut Bürgermeister Michael Reith (SPD) an die Ortsgemeinde weitergeleitet. Die Unterzeichnenden protestieren dagegen, dass die rund 200 Quadratmeter große Grünanlage neben der Bushaltestelle in der Freiherr-von-Gagern-Straße künftig dazu dienen soll, die Stellplatzpflicht für ein Bauvorhaben in der Wormser Straße zu erfüllen.

Das Anwesen mit der Nummer 6 soll in Verbindung mit dem ehemaligen Feuerwehrhaus in Wohnraum verwandelt werden. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Ewald Merkel (FWG) hat die Gemeinde die nahegelegene Grünfläche mit Zustimmung der Gremien an einen Investor verkauft. Der Bauherr plane, sie etwa zur Hälfte mit Rasengittersteinen so zu befestigen, dass sieben Parkplätze entstünden. Die Bauverwaltung der VG habe keine Einwände dagegen vorgebracht.

In ihrer Petition gegen die Umwandlung der Fläche argumentieren die Bürger mit dem Klimaschutz, dem Ortsbild, der Lärm- und Abgasbelästigung sowie mit der Verkehrssicherheit, weil die Stellplätze im Kurvenbereich der L456 und an der Schulbus-Haltestelle lägen. Man werde die Petition an den aktuellen Eigentümer weiterleiten, teilt Merkel mit, „da die Gremien der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde keine Zuständigkeit mehr haben“.