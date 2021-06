Peter Milla (CDU) ist neuer Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Beindersheim. Der 72-Jährige wurde am Dienstagabend im Gemeinderat mit elf Jastimmen bei sieben Enthaltungen und einer Gegenstimme gewählt.

In der Sitzung beim Kleintierzuchtverein stimmten 19 Ratsmitglieder geheim ab, der Bürgermeister hat bei solchen Personalentscheidungen kein Stimmrecht. Peter Milla war von der CDU-Fraktion vorgeschlagen worden, um die Nachfolge von Sabrina Becker anzutreten, die ihr Beigeordnetenamt kürzlich niedergelegt hatte. Gegenkandidaten wurden weder von der FWG noch von der SPD gestellt.

Nach der Verkündigung des Wahlergebnisses wurde Milla vereidigt und in sein neues Amt eingeführt. Er unterstützt – ebenso wie der Beigeordnete Walter Lohse (FWG) – Ortsbürgermeister Ken Stutzmann (SPD) und hat den Geschäftsbereich Grund- und Hochwasserschutz. Er behält sein Amt als Rats- und Ausschussmitglied.

Passionierter Kartonmodellbauer

Der gelernte Maschinenbauer und jetziger Rentner ist seit drei Jahren in der Kommunalpolitik tätig. Das Amt des Ersten Ortsbeigeordneten habe er schon länger im Auge, da ihm das Dorf sehr am Herzen liege, sagte er auf Anfrage. Seit 1954 wohnt Peter Milla in Beindersheim. Seit zehn Jahren kennen ihn Kinder und Jugendliche als ehrenamtlichen Leiter von Kartonmodellbau-Kursen, die pandemiebedingt zurzeit aber nicht stattfinden können.