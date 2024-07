Claudia Hieronimus hat es nicht bereut, 2022 nach Bobenheim-Roxheim gekommen zu sein, um die Pestalozzischule zu leiten. Sie erzählt, was an ihrem Arbeitsplatz toll ist und was schwierig.

Knapp 170 Schüler, acht Klassen und Halbtagsbetrieb mit von der Gemeinde organisierter Nachmittagsbetreuung, das klingt nach Beschaulichkeit und einer komfortablen Ausgangslage für die Lehrkräfte