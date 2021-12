Gleich in drei Fraktionen des Schifferstadter Stadtrats hat es personelle Wechsel gegeben. Klaus Pohlmey, Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Grüne, hat dieses Amt und sein Ratsmandat niedergelegt. Als Beweggründe nannte er in einer Stellungnahme unter anderem eine mangelnde öffentliche Aufklärung über Hintergründe und Beschlüsse im Rat. Die Stadt brauche eine öffentliche Diskussion über ihre Entwicklung: „Eine grüne Politik, eine planerische Linie sehe ich momentan leider nicht.“ Vorschläge, zum Beispiel zur Verbesserung der Verkehrssituation oder des Stadtklimas, würden abgeblockt mit dem Hinweis, dass kein Geld und kein Personal vorhanden seien. Auch die Ratsmitglieder Werner Burkhart, bisher Vorsitzender der AfD-Fraktion, und Peter Lieb (UWG) haben ihre Mandate niedergelegt. Für sie wurden in der Sitzung am 2. Dezember Hans Jürgen Schmidt (AfD) und Thomas Münz für die UWG als Ratsmitglieder verpflichtet. Schmidt wurde von seiner Fraktion zum Vorsitzenden gewählt.