Der Leiter der Stadtgärtnerei Schifferstadt Markus Häussler hat einen Hilferuf abgesetzt: Er kann die anfallenden Arbeiten mit den vorhandenen Mitarbeitern nicht mehr bewältigen.

Die 15,5 Stellen in der Stadtgärtnerei sind laut Häussler alle besetzt. Allerdings seien aufgrund von Urlaub, Krankheiten, Fortbildung fast nie alle Mitarbeiter da. Die tatsächliche Arbeitskraft entsprecht dem Leiter zufolge durchschnittlich zehn bis elf Vollzeitstellen – 14 wären seiner Meinung nach jedoch nötig, um alle Aufgabe zu erledigen. Deshalb müssten immer mal wieder Abstriche gemacht werden, unterstrich Häussler, etwa beim Mähen und der Pflege von Grünflächen im Stadtgebiet. Bei letzterem gebe es inzwischen „massive Defizite“, betonte Häussler.

Aus den Reihen des städtischen Forst-, Agrar- und Umweltausschusses, vor dem Häussler sprach, gab es wenig Reaktionen auf den Hilferuf. Nur die Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden (Grüne) äußerte, dass die Arbeit der Stadtgärtner zugenommen habe, weil „keine Unkrautvernichtungsmittel mehr eingesetzt werden“. Die Entfernung von unerwünschtem Grün mit anderen Methoden sei viel aufwendiger.

Hochbeete am Ortseingang

Trotz der Umstände plant die Stadtgärtnerei 2022 laut Häussler das Aufstellen von Hochbeeten an Ortseingängen, eine Nachpflanzung am Kreuzplatz sowie die Umgestaltung der Grünflächen auf dem Parkplatz am Ostring und am Marienplatz.