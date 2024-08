Zwei Zeugen haben am späten Samstagabend gegen 23.40 Uhr in den Rauhweiden in Heiligenstein einen schwer verletzten Mann gefunden.

Laut Polizei lag er neben seinem Pedelec und reagierte auf Ansprache nicht. Die Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund des Verletzungs- und Schadensbilds von einem Alleinunfall möglicherweise aufgrund vorangegangenen Alkoholkonsums aus.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Pedelec war nach Angaben der Polizei im vorderen Bereich stark beschädigt, was jedoch nicht mit dem Sturzgeschehen in Zusammenhang steht. Es könne daher nicht ausgeschlossen werden, dass ein weiterer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren das auf die Fahrbahn ragende Vorderrad übersah und darüberfuhr, heißt es von der Polizei. Der Schaden am Pedelec wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.