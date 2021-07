Ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Hanhofen schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 19 Uhr über eine Brücke, die über die B39 in Richtung Iggelheimer Straße führt. In der folgenden Rechtskurve kam ihm ein 59-Jähriger mit dem Auto entgegen. Es kam zum Zusammenstoß, und der Radfahrer, der keinen Helm trug, kam zu Fall. Der 73-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Sowohl die Unfallursache als auch die Schadenshöhe müssen noch ermittelt werden.