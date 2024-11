Das Gymnasium im Paul-von-Denis-Schulzentrum in Schifferstadt (Am Schulzentrum 1) lädt für Samstag, 9. November, 8.30 bis 13 Uhr, zum Tag der offenen Tür. Wie die Schulleitung informiert, werden Eltern, die ihre Kinder in dem Gymnasium anmelden wollen, und die kleinen Besucher um 8.30 und 10.30 Uhr im Foyer begrüßt. Im Anschluss gibt es jeweils Führungen durch die Schule. Die Themen – „Welt der Sprachen“, „Welt des Musischen und der Bewegung“ sowie „Welt der Naturwissenschaften und Technik“ – umfassen die besonderen Angebote in der fünften und sechsten Klasse. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bereits am Dienstag, 5. November, können Eltern das Gymnasium bei einem digitalen Informationsabend von 19.30 bis 20.30 Uhr im Gespräch mit der Schulleitung kennenlernen. Nach der Anmeldung im Internet unter www.gym-schiff.de/schule/tag-der-offenen-tuer wird Interessierten ein Zugangslink zugeschickt.