Leute im Landkreis: Patrick Worst aus Rödersheim-Gronau hat der schlechte Zustand vieler Wirtschaftswege missfallen. Also hat er Geräte entwickelt und selbst gebaut, mit denen sie sich schneller, besser und günstiger in Ordnung bringen und halten lassen. Inzwischen betreibt der 28-Jährige seine eigene Firma und beschäftigt einen Mitarbeiter.

Nachdem er 2011 seine Ausbildung zur Fachkraft für Agrarservice abgeschlossen hatte, war Patrick Worst in der Landwirtschaft tätig. Dabei fiel ihm auf, dass sich der Zustand der unbefestigten Wege, auf denen die Bauern zu ihren Feldern gelangen, zusehends verschlechterte. Das ärgerte ihn. Ebenso, dass deren Sanierung allenfalls schleppend vorankam. Einer der Gründe hierfür sei gewesen, dass die am Markt erhältlichen Geräte für das Erneuern und Instandhalten nicht wirklich taugten. „Nachdem ich dieses Problem erkannt hatte, habe ich mich 2014 hingesetzt und damit begonnen, speziell für diese Aufgaben geeignete Maschinen zu entwickeln“, erzählt er. „Angefangen habe ich tatsächlich mit Geodreieck, Lineal und Zirkel.“

Doch Worst plante die angestrebten Gerätschaften nicht nur am Reißbrett, sondern baute sie anschließend auch selbst zusammen. Diese Arbeit erledigte er teils in der heimischen Garage, teils bei Freunden, die genügend Platz hatten. Drei Jahre später, 2017, waren die ersten Maschinen fertig und einsatzbereit. Ihr Erfinder war von seiner Geschäftsidee so überzeugt, dass er sich selbstständig machte. Eine richtige Entscheidung. Denn die Pflege der Wirtschaftswege obliegt eigentlich der jeweiligen Gemeinde, die dafür Beiträge von den Landwirten erhebt. Damit bezahlt sie dann externe Unternehmen, damit diese die Wege sanieren beziehungsweise pflegen.

Pfälzer sagen „Wegehobel“

Hier kommt Worsts Idee zum Tragen: Da der 28-Jährige seine Maschinen eigens für diese Aufgaben entwickelt hat, kann er diese teilweise mit weniger Arbeitsschritten – also schneller und mit weniger Aufwand – erledigen und damit seine Dienste günstiger anbieten. Als Beispiel nennt er das selbst entwickelte Wegepflegegerät. Das hängt am Traktor und umfasst drei große Schneiden, die hintereinander aufgereiht sind, sich aber einzeln seitlich und in der Höhe verstellen und dem jeweiligen Weg perfekt anpassen lassen.

„Normalerweise wird für die Pflege eines Wegs ein Grader benutzt. Pfälzer sagen dazu auch Wegehobel“, erklärt er. Bei dessen Einsatz gehe allerdings stets am rechten und linken Wegrand Material verloren. Um diesen Verlust zumindest teilweise zu kompensieren und den Weg mehr oder weniger eben zu machen, seien drei Fahrten über denselben Abschnitt nötig – mit einer Geschwindigkeit von höchstens fünf Kilometern pro Stunde. „Mit meinem Pflegegerät muss ich nur einmal drüberfahren, schaffe 15 bis 20 Kilometer in der Stunde und bekomme am Ende ein besseres Ergebnis“, fasst Worst die Vorteile seiner Erfindung zusammen. Denn anders als beim Grader stünden die Schneiden nicht aggressiv, würden also nicht in den Wegekörper eingreifen. Material gehe nicht verloren, da die erste Schneide dieses vom rechten Wegrand auf- und mitnehme, die zweite vom linken und die dritte es gleichmäßig auf dem Weg verteile.

Der Durchbruch

Mehr Wegstrecken in kürzerer Zeit für weniger Geld pflegen: Das erklärt besonders in Zeiten knapper Gemeindekassen das wachsende Interesse der Kommunen, aus denen seine Kundschaft größtenteils besteht. Sehr zu seiner Freude zählt inzwischen auch seine Heimatgemeinde dazu. Entsprechend stolz ist Worst auf sein Wegepflegegerät: „Es hat mir zum Durchbruch verholfen.“

Ist ein Weg jedoch in einem derart schlechten Zustand, dass es mit Pflege nicht mehr getan ist und eine Sanierung ansteht, ist der 28-Jährige auch dafür ausgerüstet – mit einem ebenfalls selbstentworfenen Grader. „Im ersten Schritt reiße ich den Weg in Schlaglochtiefe auf und durchmische das Wegematerial neu. Im zweiten Schritt erstelle ich mit dem Grader das Wegeprofil. Im letzten Schritt wird der Weg mit einem Walzenzug verdichtet“, erläutert er die einzelnen Arbeitsphasen.

Auch den Fußgängern gefällt es

Derzeit beackern Worst und sein Mitarbeiter Wirtschaftswege in einem Umkreis von 20 Kilometern, sind nicht zuletzt im Rhein-Pfalz-Kreis und im Kreis Bad Dürkheim unterwegs. „Das würden wir gerne noch ein bisschen ausweiten“, sagt der Rödersheim-Gronauer. Die Voraussetzungen dafür seien erfüllt: „Zu weiter entfernten Einsätzen könnten wir den Traktor samt Gerät notfalls mit dem Sattelschlepper transportieren“, erklärt er.

Neben den Kunden gibt es eine weitere Gruppe, die seine Arbeit schätzt: Die vielen Spaziergänger, Wanderer und Fahrradfahrer, die die Wege ebenfalls nutzen. „Gerade jetzt in der Pandemie mit ihren Einschränkungen zieht es viele Menschen ins Freie, in die Natur“, hat er beobachtet. Dass er eben die dafür nötigen Wege in Ordnung bringt, komme sehr gut an. „Die Leute kommen dann zu mir und bedanken sich: ,Super gemacht’ oder ähnliche Aussagen bekomme ich in letzter Zeit häufiger zu hören“, erzählt er. Dann ist genug geredet, der nächste Weg harrt der Pflege. Worst schwingt sich in die Fahrerkabine, richtet das Gerät aus und rollt los, eine große Staubwolke hinter sich aufwirbelnd, die von seiner Arbeit kündet.

Kontakt

Patrick Worst Agrarservice, Mobiltelefon 0176 70110020, E-Mail: patrick-worst@web.de. Weitere Informationen gibt auch auf Facebook: www.facebook.com/people/Agrarservice-Patrick-Worst/100057160432294.