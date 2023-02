Der Ottermarkt in Otterstadts Dorfzentrum schließt zum Ende dieses Monats. Das löst vor allem bei älteren Menschen große Bestürzung aus. Ehrenamtliche wollen sie unterstützen und den Einkauf übernehmen.

Als sich vor einigen Wochen die Nachricht, dass der Ottermarkt Ende Februar schließt, in Windeseile in Otterstadt verbreitete, stand das Telefon bei Bianca Staßen nicht mehr still. Gerade die ältere Generation beziehungsweise nicht mobile Mitürgerinnen und Mitbürger stelle die Schließung vor große Herausforderungen. Der Netto-Markt als Alternative am Ortsrand liege für viele in unerreichbarer Ferne und habe nicht die Qualität und Sortimentsauswahl wie der Ottermarkt, berichtet die SPD-Politikerin. Sie könnten an der Entscheidung, die die Inhaberfamilie Mühleisen aus personellen, wirtschaftlichen und persönlichen Gründen getroffen habe, nichts ändern, „aber wir möchten helfen“, sagt Staßen und spricht damit für die SPD-Fraktion im Ortsgemeinderat. Niemand müsse Angst haben, dass er nicht mehr mit Lebensmitteln versorgt werde, sagt die Otterstadterin.

Sie und ihre Fraktionskollegen Heike Schneider, Markus Hög sowie Birgit und Walter Reichert haben die Idee, dass ehrenamtliche Einkaufspaten helfen. Es gebe zwei Möglichkeiten, diese Einkaufspatenschaften in Anspruch zu nehmen. Die erste Variante sei, dass Interessierte, die Hilfe brauchen, eine Einkaufsliste schreiben und diese einem Paten mitgeben. Die zweite Möglichkeit sei, dass Interessierte mit ihrem Einkaufspaten gemeinsam einkaufen gehen, wenn dieser sowieso in den Supermarkt gehe. „Wir sehen das auch als Chance, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen, denn mit dem Ottermarkt verliert Otterstadt auch ein Kommunikationszentrum“, sagt Staßen.

Sie hat bereits zehn Helfer, die sich als Einkaufpaten anbieten. Das Angebot gilt ab sofort, der Einkauf könne noch im Ottermarkt stattfinden, um das Geschäft zu unterstützen, sagt die SPD-Frau. Wie es mit dem Gebäude, das der Familie Mühleisen gehört, weitergeht, ist noch unklar. Franz Mühleisen hat erste Gespräche mit seinem Lieferanten – der Wasgau AG – geführt. Diese muss noch prüfen, ob es wirtschaftlich wäre, den Markt weiter zu betreiben. „Es wird eine Phase geben, in der der Ottermarkt nicht geöffnet sein wird, und diese Phase möchten wir mit unserem Angebot überbrücken“, sagt Staßen.

Kontakt

Wer Hilfe beim Einkaufen braucht oder sich als Einkaufspate zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei Bianca Staßen melden unter Telefon 0171 2804584 oder per E-Mail an bianca.stassen@spd-otterstadt.de.