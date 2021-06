Nur gießen, sauber halten oder sogar bepflanzen: Wie weit Bürger bei Patenschaften für Grünanlagen, Blumenkübel und Baumscheiben gehen, bleibt ihnen überlassen. Vor zwei Wochen startete die Ortsgemeinde Lambsheim einen Bürgeraufruf zur Mithilfe bei der Grünflächenpflege. Bisher fehlt es jedoch an Interessenten.

Mit einer Patenschaft bietet die Ortsgemeinde Lambsheim Anwohnern die Möglichkeit, ihr Wohnviertel selbst zu gestalten. Das Bauamt, das sonst für die Pflege der Grünflächen zuständig ist, wird so auch entlastet, besonders an heißen Sommertagen. Die Patenschaften gibt es in der Gemeinde schon seit vielen Jahren – viel Resonanz allerdings nicht. Dabei gebe es im Ort „überwiegend patenlose Flächen und Kübel“, berichtet die Leiterin der Bauabteilung bei der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim, Sabine Josy. Demnach pflegen aktuell 20 Anwohner Blumenkübel, Grünanlagen und Baumscheiben in ihrem Viertel. „Die Liste ist zwar nicht groß, aber wir sind dankbar für jede Entlastung“, sagt Josy. Die Gemeinde könne die Pflege zwar alleine stemmen, da das Gießen allerdings viel Zeit in Anspruch nehme, komme jede Hilfe gelegen. Der Aufruf im Amtsblatt sei auf Nachfrage im Bauausschuss hin gestartet worden.

Heimische Gewächse sind Pflicht

Bei Interesse werden im Gespräch mit der Verwaltung die Rahmenbedingungen der Pflege festgelegt. „Da ist alles möglich, von nur gießen bis selbst bepflanzen“, erklärt Josy. Ganz frei sind die Paten allerdings nicht in der Gestaltung, heimische Gewächse aus dem Bebauungsplan sind Vorschrift. Zum Jahresende gibt es dann je nach Abmachung eine kleine Aufwandsentschädigung. „So können die Kosten für Wasser und den Ankauf neuer Pflanzen gedeckt werden“, sagt Josy. Manche der Paten verzichteten aber auf die Spesen – für sie stehe die Ästhetik ihrer Wohngegend im Vordergrund. Gekündigt werden kann die Abmachung jederzeit von beiden Seiten. Das Bauamt kontrolliert die Flächen regelmäßig auf nicht allzu große Verwahrlosung. Zu größeren Verstößen ist es aber bisher laut Josy nicht gekommen. In den fünf weiteren Orten der VG Lambsheim-Heßheim gebe es hingegen noch gar keine Patenschaften.

Die Leiterin der Bauabteilung erzählt, dass man im Ort durchaus bemerke, dass die Bürger in den letzten Jahren sensibler für Umweltthemen wurden. „Beispielsweise rufen nicht mehr so viele wie früher an, wenn eine Grünfläche einige Zeit nicht gemäht wurde.“ Das sei besser für die Umwelt. Auch die Entschotterungsaktion des Kreisels und die Bepflanzung mit bienenfreundlichen Stauden sei von den Bürgern sehr positiv aufgenommen worden. Umso verwunderlicher also, dass die Resonanz auf den Aufruf im Amtsblatt bisher ausbleibt.