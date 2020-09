Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hat eine 70-jährige Radfahrerin am Freitagnachmittag. Wie die Polizei mitteilt, haben mehrere aufmerksame Zeugen die Frau im Amselweg am Weiterfahren gehindert, weil sie offensichtlich stark verwirrt oder alkoholisiert gewesen sei. Sie verständigten die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt. Die stellten fest, dass die Radlerin tatsächlich wohl stark betrunken war. Sie sei nicht mehr in der Lage gewesen, einen freiwilligen Atemalkoholtest durchzuführen. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der 70-Jährigen droht außer einer Geldstrafe zudem der Entzug der Fahrerlaubnis.