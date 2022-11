Ein aufmerksamer Bürger hat zwei Männer in die Flucht geschlagen, die am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr versuchte, in ein Einfamilienhaus in der Beuthener Straße in Limburgerhof einzubrechen. Laut Polizei sprach der Passant einen der beiden Täter an, der vor dem Haus stand, während sein Komplize versuchte, die hintere Terassentür aufzuhebeln. Danach flüchteten beide, ohne dass sie Zugang ins Haus hatten, über die Allensteiner Straße. Bei einer anschließenden Fahndung konnte die Polizei die Täter nicht mehr finden. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: Der Erste war männlich, etwa 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und schwarze, glänzende, wuschelige Haare und war schwarz gekleidet. Der zweite Täter war etwa 40 Jahre alt, hatte kurze braune Haare und trug weinrote Oberbekleidung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.