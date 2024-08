Gute Nachricht für alle Fans der mittlerweile kultigen „Party im Maislabyrinth“: Am 31. August, eine Woche früher als üblich, darf wieder im Feld gefeiert werden. Die Vorderpfälzer Clubgiganten, die die Party 2009 ins Leben gerufen haben, bestätigen das auf ihrer Facebookseite. Die Vorbereitungen für das Event würden aktuell auf Hochtouren laufen.

Kurz zum Konzept der „Party im Maislabyrinth“: Die Besucher müssen sich erst ihren Weg durch einen gemähten Irrgarten suchen, um dann inmitten von meterhohem Grün zu Livemusik zu feiern. „Dieses Jahr gibt es aber einige Änderungen“, kündigt Vorderpfälzer Clubgigant Markus Ehmann im Gespräch mit der RHEINPFALZ an. Zum einen das bereits erwähnte Datum. Die „Party im Maislabyrinth“, die seit ihrer Gründung vor 15 Jahren in der Region Kultstatus erreicht hat, findet eigentlich immer am ersten Samstag im September statt.

Diesmal hat man sich aber entschieden, die Party eine Woche früher steigen zu lassen, am 31. August. Das liegt laut Ehmann auch am veränderten Standort dieses Jahr. Eigentlich auf einem Feld in Hochdorf-Assenheim weichen die Vorderpfälzer Clubgiganten in diesem Jahr nach Rödersheim-Gronau aus.

Neuer Standort, neue Band, altes Konzept

Das hat einen ganz einfache Gründe: Das Wetter habe dieses Jahr nicht richtig mitgespielt und das Sudangras, in das später das beliebte Labyrinth gemäht wird, konnte auf dem bisherigen Party-Feld erst viel später eingesäht werden. „Dementsprechend wird es bis zum September nicht hoch genug sein“, sagt Ehmann. Die Alternative war also, auf das Feld eines anderen Clubmitglieds auszuweichen. Schließlich haben alle der 25 Vereinsmitglieder etwas mit Landwirtschaft zu tun – hauptberuflich oder nebenbei. Ob Obst-, Gemüse-, Weinbau oder auch Landschaftsgestaltung. In Gronau sei das Gras bereits an die zwei Meter hoch gewachsen. Außerdem sei der neue Veranstaltungsort aufgrund seiner einzigartigen Atmosphäre und besseren Infrastruktur ausgewählt worden. Gute Voraussetzungen für die Party Ende August also.

In diesem Jahr nicht auf, sondern vor der Bühne zu finden: Die Musiker der Band »Hossa«. In diesem Jahr soll die Party-Rock-Band »The Bombshells« für die richtige Stimmungen sorgen. Foto: Elisia Ruiz

Und alle guten Dinge sind drei: Fans und Partybesucher dürfen sich auch auf eine musikalische Veränderung freuen. Diesmal sorgt nicht die Party-Rock-Band „Hossa“ wie in den Jahren zuvor für die Musik, sondern die Coverband „The Bombshells“. Auch sie sind in der ganzen Pfalz unterwegs und bieten gewohnt beliebten Party-Rock von A-Z. Ehmann, der nicht nur Clubgigant, sondern auch Gründungsmitglied der Bans „Hossa“ ist, erklärt diese Neuerung: „Dann können wir den Besuchern Mal etwas Neues bieten und wir Bandmitglieder die Party noch mal ganz anders genießen.“ Er freue sich besonders darauf, nach vielen Jahren wieder einmal hinter der Theke stehen zu dürfen, um auszuschenken.

Labyrinth bleibt ein Geheimnis

Denn die Verpflegung bleibe auch in diesem Jahr wie gewohnt. Sowohl im, als auch vor dem Labyrinth. Genau wie die Preise. Neben Getränken dürfen sich Besucher auch wieder auf warmes Essen an den Ständen freuen. Und natürlich noch eins: Der Eintritt bleibt weiterhin kostenlos.

Das Labyrinth ist auch in diesem Jahr bis zum Schluss ein wohl gehütetes Geheimnis. Die vergangenen Jahre lassen jedoch vermuten, dass er wieder ein aktuelles Thema zum Vorbild nehmen wird. 2022 beispielsweise war aus der Vogelperspektive der Schriftzug „Layla“ zu lesen – in Anlehnung an das Schlagerlied, das im Sommer 2022 für viel Diskussionen gesorgt hatte.

Das Labyrinth 2022 mit Layla Schriftzug. Foto: Ehmann

Wichtige Info: Anreise und Parken

Der neue Veranstaltungsort befindet sich am Schlaggraben in 67127 Rödersheim-Gronau. Für eine einfache Anreise empfiehlt es sich, die Adresse in das Navigationssystem einzugeben. Alternativ kann auch Google Maps mit der Angabe „Party im Maislabyrinth“ genutzt werden.

Besucher werden gebeten, ausschließlich auf dem ausgeschilderten Parkplatz (P) zu parken und nicht im Wohngebiet. Es ist wichtig, den Beschilderungen und den Anweisungen des Parkplatzpersonals zu folgen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Familien mit Kindern können schon ab 18 Uhr das Labyrinth unsicher machen, ab 21 Uhr spielt Livemusik.