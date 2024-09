Der diesjährige Vereinsausflug des Partnerschaftsvereins Mutterstadt findet am Samstag, 12. Oktober, statt. Ziele der Tagesfahrt sind die römische Villa in Nennig und Saarburg. Abfahrt ist um 7.30 Uhr auf dem Messplatz vor dem Palatinum, die Rückfahrt um 17 Uhr. Das Mittagessen wird laut dem Partnerschaftsverein um 12 Uhr in der römischen Taverne eingenommen. Die Speisekarte wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Die Fahrt findet ab einer Teilnehmerzahl von 35 Personen statt. Der Reisepreis beträgt für Vereinsmitglieder 35 Euro und für Gäste 40 Euro. Darin nicht enthalten sind die Kosten für das Mittagessen. Interessierte können sich ab sofort melden bei Angelika Dahlmer-Schneider unter 06234 7172 und 0176 81179171 oder per Mail an info@partnerschaftsverein-mutterstadt.de. Anmeldeschluss ist der 15. September.