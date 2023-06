Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei Partnerstädte hat Schifferstadt – und bei allen drei Partnerschaften stehen im kommenden Jahr runde Jahrestage an. In welchem Umfang die Jubiläen begangen werden können, steht noch in der (Corona-)Glaskugel.

Seit 40 Jahren, genauer seit der Begründung am 26. Mai 1982, besteht die Städtepartnerschaft mit der Stadt Frederick in Maryland (USA). Zehn Jahre später, am 1. August 1992, ist die