Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist eine weite Reise zu Schifferstadts ältester Partnergemeinde. Aber schließlich sind USA-Reisen beliebt, warum also nicht ein Abstecher an die Ostküste nach Frederick? Es ist auch eine Reise in die gemeinsame Geschichte.

Was Frederick, Schifferstadts Partnerstadt im US-Bundesstaat Maryland, für den Urlauber zu bieten hat? Da muss Ursula Heberger erst einmal überlegen. Denn sie verbindet mit der Stadt „vor