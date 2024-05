Bei den Kommunalwahlen entscheiden die Wahlberechtigten in Römerberg auch über die Zusammensetzung des Gemeinderats für die kommenden fünf Jahre. Zur Wahl stellen sich CDU, SPD, Grüne, und FDP. Eine Übersicht über ihre wichtigsten Ziele.

CDU

Die CDU will Familie und Bildung fördern, das heißt den Freizeitwert und die Attraktivität der Gemeinde für alle Generationen weiter steigern, sichere Schulwege gewährleisten sowie Kitas und Schulen optimal und modern ausstatten. Die CDU will Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung umsetzen, das heißt zum Beispiel besseren Bürgerservice fördern, die Onlineverfügbarkeit von Formularen und die Bearbeitung optimieren sowie für schnelles Internet und gute Mobilfunkabdeckung sorgen. Die CDU will Vereine und Brauchtum stärken, das heißt Dorffeste erhalten, bürgerschaftliches Engagement fördern, attraktive Sport-und Freizeitangebote für alle Generationen gewährleisten sowie die Hallennutzung optimieren. Die CDU will die Dorfentwicklung und Mobilität verbessern, das heißt Starkregenkonzepte beschleunigen und umsetzen, den Schwerlast-Durchgangsverkehr verbieten, Bahnunterführung und Ortsrandstraße vorantreiben, Radwege entlang der Bahnlinie und Richtung Lingenfeld ausbauen. Die CDU will Natur und Umwelt schützen, das heißt unter anderem Wärmeversorgung klimaneutral gestalten, durch Entsiegelung den Grundwasserspiegel sichern, Initiativen für regenerative Energiekonzepte stärken und eine DB-Schwerlasttrasse durch Römerberg verhindern. Grüne

Zum Schutz der Bevölkerung setzen sich die Grünen für eine zügige Umsetzung der baulichen Starkregenschutzmaßnahmen – vorrangig in Mechtersheim – ein.

Die Grünen wollen vor Ort den Klimaschutz voranbringen, indem der Ausbau der erneuerbaren Energien gefördert wird, die kommunale Wärmeplanung vorangebracht wird und darauf geachtet wird, dass gerade für Häuser im Bestand gute und bezahlbare Lösungen gefunden werden.

Die Grünen engagieren sich für eine bürgerfreundliche, digitale und zukunftsfähige Verwaltung, wobei sie einerseits klar Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten ansprechen und sich gleichzeitig um eine lösungsorientierte Arbeit in den Gremien bemühen wollen.

Ihre soziale Verantwortung in der Gemeinde nehmen die Grünen vor allem bei der Schaffung von verlässlichen Betreuungsangeboten in Kita und Schule wahr, darüber hinaus ist es ihnen wichtig, Angebote für Senioren und Seniorinnen zu erhalten und zu schaffen.

Die Grünen stehen für die Unterstützung und Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements in den Vereinen, den Kirchen und von Privatpersonen, damit ein lebenswertes und geselliges Römerberg mit all seinen Festen weiter bestehen kann.

SPD

Die SPD will ein Konzept zur Personalgewinnung und -bindung für Betreuungskräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher entwickeln und zudem Sozialarbeiter für Kitas und Schulen einstellen.

Die SPD will bezahlbares Wohnen für die Einheimischen ermöglichen, indem ein neues Wohngebiet in Berghausen auf den Weg gebracht wird.

Die SPD will Trainingsmöglichkeiten für die Vereine verbessern, indem ein realistisches Konzept für eine zeitnahe Entlastung auf den Weg gebracht wird.

Die SPD will mit praktikablen Lösungen den Starkregenschutz für die Gemeinde vorantreiben.

Die SPD will ein kommunales Förderprogramm für die Regenwassernutzung und so Nachhaltigkeit belohnen.

FDP