In Kleinniedesheim hat ein Unbekannter in der Wormser Straße zwei Verkehrsschilder abmontiert und mitgenommen. Deshalb kann die Ordnungsbehörde jetzt dort keine Fälle von Falschparken mehr ahnden.

Immer wieder gibt es am Ortsausgang Richtung Worms Ärger mit Falschparkern. Dort ist das Parken nur auf gekennzeichneten Flächen erlaubt – darauf weist ein weißes Zusatzschild hin. Zumindest tat es das bis vor Kurzem.

Das Ordnungsamt sei am Dienstagmorgen wegen anhaltender Beschwerden über Falschparker in Kleinniedesheim angerückt, berichtet Ortsbürgermeister Ewald Merkel (FWG). Vor Ort fanden die Beamten zwar ein unerlaubt abgestelltes Fahrzeug vor, von dem Hinweisschild, das die Verkehrsordnung beim Parken an Ort und Stelle festsetzt, waren allerdings nur noch die Halterungen übrig.

„Das kann doch nur jemand bewusst gemacht haben, dafür musste man mindestens vier Schrauben lösen“, meint der Bürgermeister. An einem weiteren Schild wurde das weiße Zusatzschild mit Pkw-Symbol gestohlen. Diese Vergehen seien Straftaten, betont Merkel. „Damit ist keine rechtssichere Beschilderung mehr vorhanden und unser Ordnungsamt kann, zum Ärger der Anwohner, nicht tätig werden.“ Wann genau die Schilder abgeschraubt wurden, kann der Bürgermeister nicht sagen.

Parken im Ort ist Konfliktthema

Eine Anwohnerin, die in der Zeitung nicht namentlich genannt werden will, bezeichnet die Parksituation in der Wormser Straße als schlimm. Wenn sie morgens aus der Hofeinfahrt fahren wolle, reihten sich die geparkten Autos dicht an dicht am Straßenrand, sodass sie keinen Überblick auf den gerade zu Stoßzeiten starken Verkehrsfluss aus Richtung Worms bekomme, ohne in die Gegenspur einzufahren. „Es wird gehupt und gerast, ich warte nur auf den ersten Unfall“, sagt sie. Generell sei das Parken ein Konfliktthema im Ort. Es sei zum Beispiel fast unmöglich, kurz zum Öffnen des Hoftors anzuhalten oder Besuchern einen nahen Parkplatz zu bieten. Gründe sieht sie darin, dass zu wenige Anwohner ihr Auto auf dem eigenen Grundstück abstellten und es zu viele Vermietungen ohne Stellplatz gebe.

Seit wann die zwei Schilder in der Wormser Straße fehlen, kann auch die Anwohnerin nicht sagen. Und was hält sie von dem Diebstahl? „Das ist schon der Hammer“, meint sie, und fügt an, dass sie sich ärgert, weil das Ordnungsamt nun keine Handhabe hat. Bürgermeister Merkel versichert, es würden nun auf Kosten der Ortsgemeinde Ersatzschilder bestellt und schnellstmöglich montiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Wormser Straße Schilder verschwunden sind. Im August hatten Unbekannte ein Werbeschild am Ortsausgang in Richtung Worms unbemerkt entfernt. Die Täter sind bis heute nicht gefunden worden.