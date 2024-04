Zwei Frauen haben sich am Freitagnachmittag in Hochdorf um einen Parkplatz gestritten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am Mittag zu der Auseinandersetzung zwischen einer 64-Jährigen aus Haßloch und einer 54-jährigen Hochdorferin. Der Streit ging so weit, dass die Hochdorferin ihre Kontrahentin am Kragen aus dem Pkw herauszog und beleidigte. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten. Die Frau aus Hochdorf erwarten Strafanzeigen wegen Körperverletzung sowie Beleidigung. Darüber hinaus erfolgt den Beamten zufolge eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle.