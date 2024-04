Die Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim soll damit beauftragt werden, Angebote für die Sanierung eines weiteren Parkplatzfeldes am Lambsheimer Nachtweideweiher einzuholen und eine Auftragsvergabe vorzubereiten. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die im Umwelt- und Bauausschuss der Ortsgemeinde Lambsheim am Dienstag, 9. April, 19 Uhr im Bürgersaal Lambsheim öffentlich besprochen wird. Demnach seien die Parkplätze am Nachtweideweiher mit Ausnahme einer 2023 sanierten Fläche in schlechtem Zustand. Deshalb soll ein weiteres Parkplatzfeld westlich des bereits sanierten Bereichs instandgesetzt werden. Die Verwaltung rechnet dafür mit Kosten in Höhe von rund 25.000 Euro und will die Kosten der Maßnahme über die Gebühreneinnahmen der Parkscheinautomaten decken. Die Sanierung des ersten Parkplatzfeldes hatte 2023 noch 17.500 Euro gekostet.