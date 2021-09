Was der Bürger sich wünscht und was Entscheidungsträger daraus machen, das sind oft zwei paar Schuhe. Am Beispiel der geplanten Umgestaltung der Hirsch- und der Pfaffengasse in Schifferstadt zeigt sich, wie müßig es sein kann, unterschiedlichen Interessen gerecht zu werden.

Kompromisse zu finden, ist gar nicht einfach, wie sich in der Doppelsitzung des Schifferstadter Ausschusses Soziale Stadt und des Bauausschusses am Montagabend gezeigt hat. Über eine Stunde wurde über die Umgestaltung der Hirsch- und der Pfaffengasse diskutiert, zweimal wurde die Sitzung für Beratungen der Fraktionen unterbrochen. „Und das wegen ein paar neuen Pflastersteinen, Parkplatzmarkierungen und Pflanzbeeten“, mag sich ein Außenstehender vielleicht denken. Ganz so einfach ist die Sachlage aber nicht: Die Ausschussmitglieder mussten einen schmalen Grat zwischen den Wünschen der Anwohner und dem Leitbild des Projekts Soziale Stadt finden. Und da kann man schon mal ins Straucheln kommen.

Um was geht es? Die Hirsch- und die Pfaffengasse sind eine der schmalsten Straßen in Schifferstadt. „Da fährt man eigentlich nur durch, wenn man dort wohnt oder jemanden besucht“, brachte es Ulrich Schwind (SPD) auf den Punkt. Das Parken und Einfahren in die Höfe sei nicht unproblematisch und der Zustand der etwa 350 Meter langen Straßen einer der schlechtesten in Schifferstadt, betonte Marcel Storck vom Fachbereich Tiefbau. Und auch optisch wäre allemal eine Aufwertung nötig. All das waren die Gründe, warum die Stadt die Umgestaltung ins Förderprojekt Soziale Stadt aufgenommen hat. Das bedeutet, dass die Sanierung ordentlich bezuschusst werden könnte, mitunter bis zu 80 Prozent. Eine übliche Straßensanierung wird hingegen in der Regel über sogenannte wiederkehrende Ausbaubeiträge finanziert – und die zahlen die Bürger.

Zu wenig Grün?

Um den Zuschuss zu erhalten, müssen die erklärten Ziele der Sozialen Stadt erfüllt sein, wie Quartiersmanagerin Ingrid Schwarz dem Ausschuss erläuterte. Für dieses Projekt ist eines davon die verbesserte Verkehrssicherheit, ein anderes die Verbesserung der Aufenthaltsqualität. So ist bereits beschlossen, dass die beiden Gassen zur Spielstraße ausgebaut werden, mit dem Effekt, dass sie verkehrsberuhigt und für Fußgänger attraktiver werden. Des Weiteren waren in einem vorigen Entwurf auch Sitzbänke und Pflanzbeete vorgesehen. Davon war im Entwurfsplan, der dem Ausschuss nun vorgelegt wurde, nicht mehr viel übrig, wie einige Ausschussmitglieder enttäuscht feststellten, allen voran CDU-Fraktionsvorsitzender Reiner Huber: „Wir ändern jetzt eigentlich nur den Straßenbelag, dabei suchen wir händeringend nach mehr Grünflächen“, sagte er.

Mehr Grün in der Stadt ist zwar ein übergeordnetes Ziel des Projekts Soziale Stadt, aber eben nicht das einzige, erläuterten die Quartiersmanagerin und Storck. Im veränderten Entwurf sind die Anregungen der Anwohner eingeflossen: Und die wünschten sich eben möglichst viele Parkplätze, die Möglichkeit, gut in ihre Hofeinfahrten zu kommen, und eine Verkehrsberuhigung. Mehr Parkraum war den Pfaffengässlern so wichtig, dass sie auch auf Pflanzbeete in ihrer Straße verzichten würden. Bürgerbeteiligung ist nämlich ein weiteres Anliegen der Sozialen Stadt.

Das Parken in einer Spielstraße ist jedoch nur auf gekennzeichneten Flächen möglich, bisher konnten die Anwohner auf beiden Straßenseiten parken (auch vor der eigenen Hofeinfahrt), sofern die Durchfahrtsbreite von 3,10 Meter eingehalten wurde. Wie viele Parkplätze dadurch vorhanden waren, lässt sich kaum sagen. Nach der Umgestaltung aber werden es in der Pfaffengasse 26 und in der Hirschgasse 17 sein. Das sind sehr wahrscheinlich weniger als zuvor. Die Verkehrsberuhigung soll mit der versetzten Anordnung der Parkbuchten und Beete (nur in der Hirschgasse) erreicht werden, dennoch sollten sie nicht beim Einfahren in Hofeinfahrten behindern. Im Sinne der Bürgerbeteiligung wurden schon jetzt die künftigen Park- und Beetflächen am Boden markiert, so konnten die Anwohner alles mal den Sommer über ausprobieren, der Verwaltung Feedback geben und die wiederum nachjustieren.

Wünsche der Anwohner respektieren

„Wir reden hier nun über Stellplätze“, monierte Ramona Klein (Grüne) an dieser Stelle, das sei so für sie kein Projekt für die Soziale Stadt. Eine Aufwertung der Aufenthaltsqualität fehlte auch anderen Ausschussmitgliedern. Dieter Weißenmayer (FWG) sah das anders: „Die Aufenthaltsqualität habe die Leute doch in ihren Gärten.“ Außerdem gebe es in der Pfaffengasse viele Vorgärten mit Grün. Man solle den Wunsch der Anwohner nach Parkplätzen berücksichtigen, meinte auch Patrick Kunz (FWG).

„Ist denn das den so – abgespeckt – noch förderwürdig“, fragte Regina Wahl (CDU). Das muss laut Schwarz die Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde entscheiden. Die prüft, ob die Ziele erreicht werden und es einen Zuschuss gibt. Auch um diese Entscheidung für eine Förderung zu begünstigen, wurde der Vorschlag von Huber aufgegriffen und mehrheitlich angenommen: In der Pfaffengasse sollen nun beide Straßeneinfahrten begrünt werden. Möglicherweise fällt dadurch ein Parkplatz weg, aber das soll noch einmal geprüft werden.