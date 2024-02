Der Prozess gegen eine ehemalige Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim wegen Untreue hat nach langer Zeit einen neuen Termin erhalten. Die Verhandlung soll nun am 13. Juni beginnen, wie ein Sprecher des Amtsgerichts bestätigt.

Damit beginnt die Hauptverhandlung in dem Strafverfahren deutlich mehr als ein Jahr nach dem ursprünglich angesetzten Termin, dem 23. März 2023. Damals wurde der Prozess kurzfristig abgesetzt, weil die Angeklagte erkrankt war. Der Frau wird vorgeworfen, von 2018 bis 2020 bei Leerungen der Parkautomaten am Lambsheimer Weiher Gelder in Höhe von mehr als 51.000 Euro veruntreut zu haben.

Weil die Angeklagte geständig war und signalisierte, das Geld komplett an die VG zurückzahlen zu wollen, gab es dem Amtsgericht zufolge zunächst keinen neuen Termin für eine mündliche Hauptverhandlung. Die Frist für die Rückzahlung des Geldes ist jedoch am 15. Januar abgelaufen und mehr als einen Monat danach hat die Verwaltung der Verbandsgemeinde noch keine Rückzahlung erhalten, wie deren Bürgermeister Michael Reith (SPD) mitteilt. Hätte die Angeklagte das Geld fristgerecht zurückgezahlt, wäre sie voraussichtlich per Strafbefehl verurteilt worden. Nun muss sie sich einer öffentlichen Verhandlung stellen.