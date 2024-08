Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstagabend zwischen 18 und 18.30 Uhr am Waldfriedhof in Schifferstadt gegen den geparkten Wagen eines 82-Jährigen gestoßen und hat sich dann vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als der 82-Jährige kurze Zeit später zurückkehrte, entdeckte er eine frische Beschädigung am Heck seines Autos. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit 3000 Euro. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefon 06235 495-0, zu melden.