Parkende Autos haben sich Unbekannte in zwei Fällen offenbar als Zielscheibe für ihre Zerstörungswut ausgesucht. Wie die Polizei meldet, wurde an einem in der Richard-Strauss-Straße in Schifferstadt geparkten Opel die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Passiert ist dies irgendwann zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Freitag, 11.45 Uhr. Ebenfalls ein Opel, Modell Adam, wurde am Samstag gegen 17.30 Uhr am Burgunder Platz in Limburgerhof angegangen. Hierbei wurden die Frontscheibe beschädigt und mehrere Dellen in der Motorhaube hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.