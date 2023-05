Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf dem Parkplatz am Baggersee Nachtweide in Lambsheim kann man künftig sein Parkticket mit Karte bezahlen. Der Bauausschuss hat beschlossen, Mittel für zwei neue Automaten mit Kartenlesefunktion in den Haushalt einzustellen.

Der Parkautomat am Parkplatz Wiese ist defekt. Eine Reparatur erscheint mit Kosten von 3268 Euro nicht rentabel, denn ein neues Gerät mit der zusätzlichen Option, kontaktlos mit der Geldkarte