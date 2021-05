Mit einem kleinen Park möchte die Kommune die Ortsmitte rund um das alte Rathaus aufwerten. Dafür hat der Bund einen Zuschuss in Aussicht gestellt. Um die 405.000 Euro bekommen, musste der Bauausschuss aber nun ganz schnell eine Entscheidung treffen. Das missfiel den Politikern und löste eine ausgiebige Debatte aus.

Das Thema beschäftigt den Neuhofener Rat sowie den Bau- und Grundstücksausschuss schon geraume Zeit. Im November lautete das Ziel zuletzt, das noch bewohnte Haus in der Hauptstraße 5 zu erhalten und später vielleicht zu verkaufen. Der Garten sollte zu einer öffentlichen Parkanlage werden, die landwirtschaftlichen und ohnehin baufälligen Nebengebäude sollten abgerissen und die Parkplätze vor dem alten Rathaus verlegt werden. Zudem sollte der Museumsgarten hinter der benachbarten Museumsscheune mit dem angestrebten Parkareal verbunden und so ebenfalls der Öffentlichkeit dauerhaft zugänglich gemacht werden, nicht zuletzt den Bewohnern der Pro-Seniore-Residenz. Die Kosten schätzte die Verwaltung auf 450.000 Euro.

Dafür hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags einen Zuschuss von 405.000 Euro bewilligt – allerdings nur mündlich. „Der schriftliche Zuschussbescheid kam leider sehr kurzfristig. Um die Mittel zu bekommen, müssen wir spätestens am Freitag die Planung einreichen“, sagte Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) am Dienstag. Daher erstellte das Architekturbüro Hofmann-Röttgen aus Limburgerhof unter hohem Zeitdruck einen Planentwurf, über den nun der Bauausschuss befinden sollte.

Kritik: Ein so wichtiges Thema sollte ausführlicher beraten werden können

Einige Ausschussmitglieder hatten damit aber ein Problem. „Auf den ersten Blick ist der Plan zwar schön, aber dass er erst einen Tag vor der Sitzung vorlag, ist nicht gut“, kritisierte André Schlosser (CDU). Zudem entspreche der Entwurf nicht mehr den ursprünglichen Zielen. Anstatt zunächst das Park-Projekt fertig zu planen und dann einen passenden Zuschuss zu beantragen, werde das Vorhaben jetzt an den Zuschuss angepasst. Über ein derart wichtiges Thema wie die Gestaltung der Ortsmitte könne seine Fraktion nicht so kurzfristig entscheiden. „Dafür brauchen wir mehr Zeit“, sagte er. Zumal auch der Heimat- und Kulturkreis in die Diskussion eingebunden werden und der Umgang mit anderen alten Gebäuden in der Nachbarschaft beraten werden sollte. Nicht zuletzt bezweifele er, dass der Zuschuss ausreicht, um das Vorhaben vollständig zu finanzieren.

Zu den Einzelheiten erklärte Planer Bernd Hofmann, der Platz am Kriegerdenkmal solle erhalten bleiben, benötige aber einen neuen Belag. Der Platz vor dem alten Rathaus solle entsiegelt und mit Hilfe von breiten Beeten und Bäumen zu einem grünen Entree der Parkanlage werden. Außerdem sah sein Entwurf Rasenflächen vor. Von der alten Scheune gegenüber des alten Rathauses sollten allenfalls als Erinnerung die Grundmauern stehen bleiben. „Eine multifunktionale Grünfläche wäre besser als eine teure Sanierung des Gebäudes“, schilderte er seine Gedanken. Als Durchgang zum Museumsgarten hatte der Experte zwischen altem Rathaus und Alter Feuerwehr einen mit Glas überdachten Biergarten eingeplant. „Den Museumsgarten könnten wir barrierefrei ausbauen“, ergänzte er. Im eigentlichen Park schlug er einen Obst- und einen Auewald-Bereich vor, jeweils mit Rundweg.

Manche Aspekte bleiben vorerst offen

Arthur Nasel (SPD) wies auf wegfallende Stellplätze hin, wodurch sich die angespannte Parkplatzsituation verschärfen könnte. Hier gelte es, nach einer Lösung zu suchen. Sein Parteigenosse Wolfgang Kraus bekräftigte, es sei richtig gewesen, die Hauptstraße 5 zu kaufen. Das habe der Kommune mehr Gestaltungsspielraum verschafft. An dem Planentwurf sei für ihn schwierig, dass darin die Wohnbaufläche geringer ausfalle als eigentlich angestrebt. Denn mit Wohnbebauung hätte das Vorhaben gegenfinanziert werden sollen. Vor diesem Hintergrund schlug er vor, dieses Areal zunächst aus dem Planentwurf herauszulösen – es würde dann weiß dargestellt – und erst einmal die noch offenen technischen und wirtschaftlichen Fragen zu klären. „Dann fiele uns die Zustimmung zum restlichen Entwurf leichter“, sagte er.

Mit diesem Kompromiss konnte sich Ortschef Marohn anfreunden. „Wir müssen für den Zuschuss jetzt zwar etwas liefern, können das aber später noch in einem gewissen Umfang ändern. Wie groß dieser Spielraum ist, werden wir dann sehen“, sagte er. Die fraktionsübergreifende Kritik an dem kurzfristig vorgelegten Plan wies er jedoch zurück. Es sei trotzdem genug Zeit für Beratungen gewesen, da das Thema nicht neu sei. Er sehe nicht ein, dass „wir uns mehr als 400.000 Euro Zuschuss entgehen lassen“, nur weil die CDU nicht schnell genug reagiert habe.

Am Ende stimmte eine 4:3-Mehrheit dafür, den Kompromissvorschlag einzureichen, um die Fördergelder zu erhalten.