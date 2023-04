Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Banküberfall in Limburgerhof. Der Täter flüchtet in einem hellblauen VW Polo. Eine Zeugin will gesehen haben, wie er Richtung Ortsausgang fuhr. Doch Kommissar Reiner Palzki hat seine Zweifel.

Es hätte so ein schöner Tag werden können. Schönheit und Ästhetik sind seit jeher extrem dehnbare und relative Begriffe. Schon immer liegt es im Auge des Betrachters, ob der