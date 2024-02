Gemeinsame Sache haben eine 31-jährige und ihr 45-jähriger Begleiter aus Böhl-Iggelheim am vergangenen Sonntagabend gemacht, so die Polizei in einer Mitteilung. Während eine Angestellte einer Tankstelle in der Eisenbahnstraße offenbar von der 31-jährigen abgelenkt wurde, entnahm deren Begleiter einen Sixpack Bier aus dem Kühlregal. Danach verließen die beiden den Verkaufsraum, ohne für die Getränke zu bezahlen.

Das Täterduo konnten durch die verständigte Polizei unweit der Tankstelle angetroffen und kontrolliert werden – der 45-Jährige war gerade dabei, eine Flasche des gestohlenen kühlen Getränks zu leeren. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte die beiden ihre Heimreise antreten, so die Polizei.