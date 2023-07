Die Pälzer Cantry Bänd – so manchem auch unter dem Kürzel PCB bekannt – ist auf großer „Ferz-mit-Krigge-Tour“. Am Freitag, 21. Juli, geben die Herren mit den Cowboyhüten ein sommerliches Konzert in Assenheim auf dem Gelände des TB 08.

„Ferz mit Krigge“, so der Titel der Tour, geht ins Herz und in die Beine, schreiben die Veranstalter. Die Lieder der Pälzer Cantry Bänd seien bekannt – „wahrscheinlich aber nur die Coverversionen in englischer Übersetzung“, sagen die vier Musiker, natürlich mit einem Augenzwinkern. Nun präsentieren sie Songs wie „Alla hopp, Johanna“ („Gimme Hope Jo’Anna“ von Eddy Grant) oder „Dreggischie“ („Tragedy“ von den Bee Gees) im sympathischsten Pälzisch. Die Pälzer Cantry Bänd wurde 2017 gegründet. Musiker sind Mario „Big Joe“ Bissinger, Tino „Little Joe“ Schreck, Michael „Middle Joe“ Bissinger und Cornelius „Doc Moliday“ Molitor. Bei ihren Auftritten wird bedient, was das Country-Musik-Repertoire hergibt: Ukulele, Banjo, Gitarre, Kazoo, Akkordeon, Percussion und Cajon kommen zum Einsatz.

Das Konzert auf dem Gelände des TB 08 in Assenheim am Freitag, 21. Juli, beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro.