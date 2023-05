Der Dorfflohmarkt in Otterstadt wurde am Samstag bereits zum dritten Mal veranstaltet. Beteiligt haben sich 75 offene Höfe. „Die Rückmeldungen waren wieder überwiegend positiv“, freut sich Veranstalterin Maren Schneider.

Nur einige wenige Anbieter, deren Stände abseits des Zentrums gelegen hätten, seien nicht zufrieden gewesen, berichtete Maren Schneider auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Deshalb haben wir den Teilnehmern jetzt auch die Möglichkeit geboten, ihre Sachen im Hof der Grundschule zu verkaufen“, erläuterte die Veranstalterin. Der dortige Essensstand sei gut besucht gewesen. Auch der Gesangsverein, der im Schulhof Kuchen verkauft habe, sei zufrieden gewesen.

Wegen des unbeständigen Wetters am Samstag seien die Leute stoßweise gekommen. „Im vergangenen Jahr war trotz der Hitze mehr los“, räumte Schneider ein. Angeboten hätten die Teilnehmer vor allem Kinderbekleidung und Spielzeug. Beides habe sich gut verkauft. Auch Antiquitäten seien dabei gewesen.

Leute aus immer mehr Dörfern meldeten sich bei ihr, um zu erfahren, wie man einen solchen Flohmarkt organisiert und worauf zu achten ist. „Bei den Terminen sollte man sich aber absprechen. Mehrere Flohmärkte am gleichen Wochenende könnten zu einer Übersättigung führen“, so Schneider. Trotz mehrfacher Anfragen biete sie die Veranstaltung in Otterstadt nur einmal im Jahr an: „Sie soll etwas Besonderes bleiben.“