Otterstadt strebt im Kampf gegen das Erdöl-Projekt den Gang in die nächste juristische Instanz an. Hauptziel ist, Zeit zu gewinnen.

Die geplante Erdöl-Bohrung bei Otterstadt ist weiter ein Thema für Gerichte: Nachdem vor ein paar Jahren Mitglieder der Interessengemeinschaft „Kein Öl“ in erster und in zweiter Instanz in einem früheren Genehmigungsstadium vor dem Oberverwaltungsgericht gescheitert waren, will die Gemeinde nach einer Niederlage vor dem Verwaltungsgericht nicht aufgeben und den Fall erneut von Richtern beurteilen lassen – diesmal von Juristen des höchsten rheinland-pfälzischen Gerichts. Es klang schon an: Die Erfolgsaussichten sind gering. Es könnte sein, dass das Gericht die Berufung gar nicht zulässt. Nichtsdestotrotz: Otterstadt verfolgt eine klare Linie. Die Gemeinde wehrt sich weiter vehement gegen die Erdöl-Bohrung, beschäftigt Gerichte, um Zeit zu gewinnen. Denn solange geklagt wird, kann nicht gebohrt werden. Ob diese Strategie aufgeht, wird die Zeit zeigen.