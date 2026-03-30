In Schifferstadt startet wieder die Osterrallye. Von Montag, 30. März, bis Freitag, 10. April, können Bürgerinnen und Bürger in 22 teilnehmenden Betrieben versteckte Ostereier suchen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Auf den hölzernen Eiern befinden sich Buchstaben, die zusammengesetzt ein Lösungswort ergeben. Wer dieses richtig einträgt, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinnkarten können im Rathaus abgegeben oder per E-Mail eingesendet werden. Einsendeschluss ist der 13. April. Beteiligt sind unter anderem Geschäfte, Dienstleister und Einrichtungen aus dem Stadtgebiet, die auch Preise zur Verfügung stellen. Ziel der Aktion ist es, die Innenstadt zu beleben und zum Mitmachen einzuladen.