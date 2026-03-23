Der Verein der Garten- und Blumenfreunde und die Stadtverwaltung laden für Sonntag, 29. März, von 14 bis 18 Uhr zum Osterbrunnenfest auf den Rathausvorplatz ein.

Im Zentrum des Festes steht der über zwei Meter hohe Osterbrunnen. Das Metallgestänge ist laut Stadtverwaltung mit rund 2500 bunt bemalten Eiern dekoriert, die von Schifferstadter Vereinen, Kindertagesstätten und Privatpersonen gestaltet wurden, als 2024 das Osterbrunnenfest erstmals stattgefunden hat. „Die Bevölkerung hat das Engagement unseres Vereins der Garten- und Blumenfreunde sehr positiv angenommen“, sagt Vereinsvorsitzender Wolfgang Raschke. „Wir hoffen auch in diesem Jahr auf gutes Gelingen und guten Besuch des Festes.“

Den Auftakt der Veranstaltung gestalten die Kinder der Kindertagesstätte Kinderburg musikalisch. Das Projekt erhielt laut Mitteilung Unterstützung durch Spenden der Bürger sowie eine Förderung des Verfügungsfonds der Sozialen Stadt, der bis zu 2000 Euro für aufwertende Projekte bereitstellt.