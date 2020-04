Dass die Corona-Krise erfinderisch macht, haben zwei Rödersheimerinnen an Ostern bewiesen. Kathrin Scheller und Elke Hanke haben die Tradition des Gärrens in anderer Form bewahrt. So erklang in den Straßen bei der Kirche St. Leo am Samstag um 12 Uhr das Klappern der Gärren.

Traditionell schweigen in den katholischen Kirchen von Gründonnerstagabend bis Ostersamstagabend die Glocken. Das österliche Gärren ersetzt den Ruf der Glocken. Nachdem man im vergangenen Jahr in Rödersheim in Ermangelung von Messdienern mit dem Erwachsenengärren schon neue Wege beschritten hat, waren es diesmal zwei kreative Frauen, die die Initiative zu einer „kontaktbeschränkungsgerechten“ Form des Gärrens ergriffen.

„Ich war lange Jahre Messdienerin, da ist es wie eine innere Uhr, am Karfreitag um sechs Uhr auf das Gärren zu achten“, erzählt Kathrin Scheller. Dass es ausfallen sollte, wollte sie nicht hinnehmen. So hat sie ihre schräg gegenüber in der Hauptstraße wohnende Freundin Elke Hanke angerufen und gesagt: „Hopp, da machen wir was“.

Telefonisch Mitstreiter gefunden

Und so standen die beiden am Karfreitag pünktlich um 12 und 18 Uhr sowie am Ostersamstag um 6 Uhr vor ihren Haustüren, haben gegärrt und dreimal ein „Ave Maria“ gesprochen. „Um sechs Uhr haben wir es am Karfreitag nicht geschafft, da wir unsere Gärren nicht so schnell gefunden haben“, berichtet Kathrin Scheller lächelnd. Das Gärren kam bei den Nachbarn gut an. Seine Tochter habe ihn auf die Aktion aufmerksam gemacht, berichtet Peter Wilhelmi von der Kirchengemeinde St. Leo. Ihm gefiel die Idee so gut, dass er sich am Karfreitagabend ans Telefon hängte und 20 Personen aktivierte, die am Samstag um 12 auf der Straße Uhr gärrten und beteten. „Es ist eine schöne Aktion, um in Zeiten von Corona Traditionen hochzuhalten und auch auf Abstand Gemeinschaft zu pflegen“, meint Peter Wilhelmi. Am Ende waren es 25 Gärrer. Und Anwohner öffneten Fenster und Türen, um zu lauschen.