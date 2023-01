Isoliertaschen, Elektroschrott, viele gefüllte Hundekotbeutel sowie zahlreiche Glasflaschen haben 15 Mitglieder des Ortsvereins Dudenhofen am Samstag bei der Aktion „Helft alle mit – haltet unser Dorf sauber!“ eingesammelt. Hauptaugenmerk lag auf den Dorfrandgebieten sowie auf den großen Spazierwegen im Wald und auf den Feldern. Die Teilnehmer starteten mit Warnwesten, Müllsäcken und Greifzangen ausgestattet an der Festhalle. Nach Angaben des Vereins sind 16 Säcke gefüllt mit Müll das traurige Ergebnis der sechsstündigen Aktion. Im Hinblick auf die vielen Glasflaschen am Wegesrand heißt es vom Ortsverein: Gerade in Zeiten immer heißer und trockener werdender Sommer seien diese sicherlich ein nicht zu vernachlässigendes Brandrisiko.