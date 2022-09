In Dudenhofen wird es am 8. Oktober von 10 bis 16 Uhr zum ersten Mal einen dezentralen Dorfflohmarkt geben. Er steht unter dem Motto „Von privat – an privat“ und wird vom Ortsverein organisiert. „Ähnlich wie im Umland werden Dudenhofens Einwohner ihre gebrauchten, aber noch verwendbaren Dinge feilbieten können. Das Fördern nachhaltigen Handelns ist dabei ausdrücklich ein Hauptaugenmerk des Flohmarktes“, teilt Carsten Greving aus dem Vorstand des Ortsvereins mit.

Interessierte Dudenhofener können sich kostenfrei bis zum 3. Oktober auf der Internetseite des Ortsvereins unter www.dudenhofen.org/flohmarkt mit ihrem Stand registrieren. Am Flohmarkttag selbst agiert dann jeder teilnehmende Hof eigenverantwortlich anhand der Spielregeln und in den Grenzen des jeweiligen Grundstücks. Der Ortsverein wird für den Dorfflohmarkt einen Lageplan erstellen, der mobil abrufbar sein wird. Laut Greving haben sich bereits mehr als 60 Haushalte für die Aktion registriert. Die Ortsgemeinde stellt an dem Samstag die öffentlichen Toiletten am Friedhof und am Haus der Vereine zur Verfügung.