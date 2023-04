Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Grünen fordern, die Bürger bei der Planung einer seit Langem anstehenden Ortsumgehung zu beteiligen. Das teilen der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Bernhard Braun, und der Grünen-Landtagskandidat Elias Weinacht in einem Schreiben an die Presse mit. Eine Beteiligung sollte nicht wegen Corona wegfallen.

Sie beziehen sich dabei auf einen RHEINPFALZ-Bericht, in dem ein Bürger eine Alternative zur geplanten Westumgehung vorschlägt. In diesem wird auch kritisiert, dass den Einwohnern in einer