Bei angenehmen Temperaturen haben einige Hundert Zuschauer am Samstag bei der 18. Ortsregatta des Kanu-Clubs Altrip spannende Rennen verfolgt. Heiß her ging es in den Booten und an Land. Denn dabei sein ist für viele Teams nicht alles. Das „Grande Finale“ sollte es schon sein. Damit das Ziel erreicht wird, haben sich auch die Fans am Ufer kräftig ins Zeug gelegt.

Kurz vor 15 Uhr, beim zweiten Rennen des Tages, erreicht der Geräuschpegel am Rheinufer nahe der Anlegestelle der Fähre Altrip-Mannheim einen ersten Höhepunkt. Beim Duell der