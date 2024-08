150 Kinder haben heuer an der Ortsranderholung in Maxdorf teilgenommen. 50 mehr als im vergangenen Jahr, meint Jugendpfleger Alexander Kohl. Dabei hatten die Kinder die Auswahl zwischen verschiedenen AGs. Es wurde gebastelt, gespielt, getanzt und auch gerappt.

Wincent Weiss singt hingebungsvoll sein Lied „Feuerwerk“. Auf der Bühne der Mensa tanzt ein gutes halbes Dutzend Kinder zu den Klängen. Es ist die Bühnen-AG, wie Alexander Kohl, Jugendpfleger in Maxdorf und als solcher Organisator der Ortsranderholung, erklärt. Die Gruppe wird sich beim Abschluss um das Programm auf der Bühne kümmern, ein Theaterstück spielen und auch etwas vortanzen. An den Tischen vor der Bühne sitzen zwei weitere AGs – die Perlen- und die Superhelden-AG. Im hinteren Bereich der Mensa stehen ein paar Eimerchen mit Nuss-Nugat-Creme. „Wir haben den Kindern drei Wochen lang Frühstück gemacht. Sie mögen das – und es ist auch für uns einfach“, sagt Alexander Kohl und lacht.

Für ihn ist es mittlerweile die sechste Ortsranderholung, die er organisiert hat. „Inzwischen bin ich viel entspannter, weil auch viel Routine dabei ist“, erzählt er. Etwa ein halbes Jahr, bevor die Ortsranderholung beginnt, starte er mit den Vorbereitungen. Es gilt, die nötigen Helfer, Betreuer und Teamer anzusprechen und an Land zu ziehen. 30 davon unterstützen Kohl bei der Ortsranderholung. Was Kohl dabei hilft, ist auch seine Rolle als Leiter des Jugendhauses. „Dadurch habe ich einen direkten Draht zur Jugend im Ort.“ Was häufig passiere: Wer als Kind bei der Ortsranderholung schon seinen Spaß gehabt habe, der mache auch gerne später als Helfer oder Betreuer mit, hat Kohl beobachtet.

Superhelden im Zelt

Die Kinder kommen zu ihm. Er soll unbedingt noch mal „Feuerwerk“ laufen lassen. Die Kinder wollen tanzen. Doch Alex, wie der Nachwuchs Kohl nennt, muss noch ein paar Minuten mit der Presse übers Gelände. Aus der Mensa geht es auf den Sportplatz beim Schulzentrum. Da sind einige Zelte aufgebaut. An den Wänden der Zelte hängen jede Menge Bilder. „Wir haben dieses Jahr das übergreifende Thema Superhelden“, erklärt Alexander Kohl. Und zu Beginn hätten die Kinder gemalt, wie sie sich als Superhelden vorstellen.

Auf dem Sportplatz kicken derweil ein paar Kinder. Ja, eine Ballspiele-AG gibt’s auch. Die richtige Action läuft in dieser Gruppe aber gerade in der benachbarten Waldsporthalle ab. Die Kinder spielen mit ihren Betreuern Volleyball. Und da der Sommer die Halle in den vergangenen Tagen gut aufgeheizt hat, liegt im Eingangsbereich auch eine ganze Batterie Trinkflaschen.

Werwölfe auf dem Friedhof

Auch im Foyer der Halle ist etwas geboten. Allerdings ist der Satz, mit dem man empfangen wird, erstmal etwas komisch. „Rappende Werwölfe, Party auf dem Friedhof“ kann man da vernehmen. Das klingt erstmal nicht kindgerecht, ist es aber doch, weil die Gruppe der Rapagogen das Ganze in die Hand nimmt. „Als wir auf die Rapagogen gewartet haben, haben wir Werwölfe gespielt“, verrät Alexander Koch. Und jetzt wird das Spiel in einen Sprechgesang eingebunden.

In der zweiten und dritten Woche der Ortsranderholung war auch noch das Team von Kinderkraftwerk aus Maxdorf vor Ort. Mit ihrem Projekt wollen Sarah und Michael Gandert Kindern zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen. „Es ging um gewaltfreie Kommunikation und wie man damit umgeht, wenn man gemobbt wird“, erläutert Alexander Kohl. Kreisjugendleiter Daniel Merk habe mit den Kindern Rittergefechte ausgetragen. Und auch Ausflüge in den Tierpark Birkenheide sowie in den Heidewald standen auf dem Programm.

Ein Budget von 55.000 Euro hat Alexander Kohl für die Ortsranderholung zur Verfügung. Und das habe er auch gut gebraucht. Nach der Ortsranderholung ist für den Maxdorfer Jugendpfleger erstmal Urlaub angesagt. Vorher muss er aber noch in die Mensa und den Kindern noch mal „Feuerwerk“ spielen.