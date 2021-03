Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Ortsranderholung über die Verbandsgemeinde Maxdorf wegen der Pandemie ausfallen musste, wird es auch in diesem Jahr keine geben. Das teilte Michael Reith (SPD), Bürgermeister der VG Lambsheim-Heßheim, in der jüngsten Sitzung des VG-Rats mit. Auch Kinder aus den Gemeinden des nördlichen Rhein-Pfalz-Kreises konnten bisher am Angebot der VG Maxdorf teilnehmen. Auf einen Antrag von CDU-, FWG- und FDP-Fraktion hin arbeitet die VG Lambsheim-Heßheim nun daran, künftig eine eigene Ortsranderholung anbieten zu können. Dafür gaben die Ratsmitglieder in der jüngsten Sitzung grünes Licht. Die Jugendpfleger der VG sollen bis zur Sommerpause ein entsprechendes Konzept erarbeiten, das anschließend in den Gremien besprochen wird. Im Herbst könnten laut Reith dann schon Anmeldungen für eine Ortsranderholung 2022 in der VG Lambsheim-Heßheim angenommen werden. In diesem Jahr soll es laut Reith noch ein mindestens dreiwöchiges Notprogramm in den Sommerferien geben.