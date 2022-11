Gut gelaufen ist in diesem Jahr offenbar die Ortsranderholung in Maxdorf, an der Kinder aus den Gemeinden Maxdorf, Fußgönheim, Birkenheide und Lambsheim teilgenommen haben. Und doch wird sich im kommenden Jahr etwas Entscheidendes ändern.

„Es hat alles super funktioniert“, meinte Alexander Kohl bei der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses der Verbandsgemeinde Maxdorf. Kohl betreut das Jugendhaus in Maxdorf. Und doch steht im kommenden Jahr eine gravierende Änderung an. Denn waren heuer noch Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren aus Maxdorf, Fußgönheim, Birkenheide und Lambsheim auf dem Rasensportplatz zu sehen, so wird das Angebot im kommenden Jahr wohl lediglich für den Nachwuchs aus Maxdorf und Birkenheide zur Verfügung stehen, wie Alexander Kohl berichtete. In Lambsheim habe man offenbar nicht mehr so das Interesse an der Kooperation, meinte Kohl.

Verbandsbürgermeister Paul Poje (CDU) bedauerte, dass die Ortsranderholung künftig wohl nicht mehr auf Ebene der Verbandsgemeinde stattfindet. Warum Lambsheim nicht mehr mitziehe, sei nicht bekannt. Im Bezug auf Fußgönheim überlappe sich das Angebot zum Teil.

Kooperation angestrebt

In seiner kommenden Sitzung (24. November, 19 Uhr) will sich der Haupt- und Finanzausschuss mit der Fortführung der Ortsranderholung der Ortsgemeinde Maxdorf befassen. Die Verwaltung strebt eine Zusammenarbeit der Ortsgemeinden Maxdorf und Birkenheide an. Diese sollen sich dann die anfallenden Personal- und Sachkosten aufteilen.

Ein Problem, das er in jüngerer Vergangenheit gespürt habe, sei gewesen, dass er in Maxdorf alleine für das Jugendhaus zuständig sei, meinte Kohl. So sei der Ukrainetreff anfangs gut gelaufen. „Bis ich in Urlaub oder krank war ...“ Jetzt biete er wieder einen offenen Treff im Jugendhaus an, zu dem auch Kinder kommen können, die aus der Ukraine geflüchtet sind. „Das Problem ist: Wenn die Kinder einmal vor verschlossener Tür stehen, dauert es lange, bis es wieder läuft“, führte Kohl weiter aus. Es sei nicht gut, dass er in der Gemeinde alleine für die Arbeit im Jugendhaus zuständig sei.

Im Netz

Kontaktdaten und weitere Informationen zu den Jugendhäuser in Maxdorf und Fußgönheim gibt es im Internet unter www.vg-maxdorf.de/bildung-soziales/kinder-jugend/jugendhaeuser/