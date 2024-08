Mindestens zehn Zentimeter dick, etliche Kilo schwer und großformatig – das Werk auf Helga Lüttmers Wohnzimmertisch ist unübersehbar. Es ist der jüngste Band der Ortschronik von Limburgerhof, der inzwischen zehnte. Seit 70 Jahren dokumentiert die Familie so das Ortsgeschehen. Beim Straßenfest kann in den Konvoluten gestöbert und so manches entdeckt werden.

„Mein Vater hat nicht gewusst, was er da tut“, sagt Helga Lüttmer mit einem Lachen. Denn es war Werner Hoppe, Vater der 80-Jährigen und ihres Bruders Wolfram