Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geschichte und kulturelles Erbe sollen nicht in Vergessenheit geraten und für kommende Generationen in digitaler Form zugänglich gemacht werden. Das Land Rheinland-Pfalz fördert daher das Projekt „KuLaDig – Digitale Erfassung und Präsentation von Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz“. Auch die Gemeinde Römerberg möchte sich daran beteiligen.

Römerberg habe seine ganz eigene Geschichte, sein spezielles kulturelles Erbe, das lokale Identität stiftet, finden Thomas Sartingen und Heinz-Peter Schneider vom Heimatverein