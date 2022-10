Der Jahresüberschuss der Ortsgemeinde Lambsheim wird nicht so üppig ausfallen wie bei der Erstellung des 2022er-Etats angenommen.

Kämmerer Dirk Fahrnbach geht derzeit von einem Plus in Höhe von 144.500 Euro aus und nicht mehr von 381.000 Euro. Grund sind Veränderungen vor allem bei den Ansätzen für die Aufwendungen, die Summe der Erträge dagegen ändert sich geringfügig zum Positiven. Fahrnbach rechnet bei den Immobilien sowie dem Fuhr- und Maschinenpark mit teils deutlich höheren Kosten (plus 225.000 Euro) für beispielsweise Strom, Heizung, Wartung und Unterhaltung.

Die freie Finanzspitze, die der Indikator für den finanziellen Spielraum einer Kommune ist, sinkt zum Jahresende von geplanten 168.300 auf nur noch 6600 Euro, Tendenz negativ. Im nächsten Jahr wird es laut Berechnungen der Verwaltung noch einmal ein positives Jahresergebnis (148.000 Euro) geben, bevor sich Haushaltslöcher von 338.000 Euro im Jahr 2024 und von 577.000 Euro im Jahr darauf auftun werden. Zehn Investitionsdarlehen sorgen am Ende dieses Jahres für einen Lambsheimer Schuldenstand von über fünf Millionen Euro. Daraus ergibt sich laut Fahrnbach zusammen mit Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (917.000 Euro) eine Pro-Kopf-Verschuldung von 832 Euro.

Das Investitionsprogramm der Gemeinde für 2022 wird zum Jahresende um rund 13 Prozent abgespeckt, zum Beispiel weil die Grundwasserregulierung im Gebiet Schlossgarten aufgegeben wird und keine Brunnen gebaut werden. Mehr Geld als geplant wird dagegen unter anderem für den Straßenausbau, für Spielplätze und Anschaffungen am Badesee ausgegeben. Den Nachtragshaushalt hat der Gemeinderat einstimmig und ohne besondere Wortbeiträge verabschiedet.